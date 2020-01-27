شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات المطار تعزل 4 ركاب قادمين من الخرطوم لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين ، 4 ركاب فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحى، بعدم حمل 4 ركاب من أعمار وجنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى .

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .

كان قد قال مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وصلت إلى مطار القاهرة لفحص الإجراءات الطبية مع الأطقم الطبية الخاصة بالوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بفحص القادمين من الخارج بعد انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يتم مناظره الركاب وقياس درجة الحرارة.

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وتابع مجدي إسحق، في تصريحات تليفزيونية، أن كل الأجهزة الطبية موجودة مع الأطقم الطبية وتفحص كل القادمين على الرحلات القادمة من الخارج، أو القادمين بطريق غير مباشر، مشيراً إلى أن هناك أجهزة طبية حديثة ونعمل على كافة الإجراءات الوقائية.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.