محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
عثر 3 من موظفي ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على حقيبة صغيرة الحجم بها مبلغ مالي من الدولارات، وأبلغوا الجهات الأمنية للعثور على صاحبها، وتم صرف مكافاة لهم لأمانتهم في العمل.
وقالت مصادر بالمطار، اليوم الاثنين، إن الموظفين بمطار القاهرة محمد يوسف وإبراهيم راشد وعلي حسن فوجئوا أثناء تفقدهم الحركة في ساحة مبني الركاب 1 بالمطار القديم، بوجود حقيبة صغير الحجم ولا يوجد لها صاحب، وعلى الفور قاموا بإبلاغ المحاسب منقذ رضوان، مدير الإدارة، حيث سلمها لشرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونيه ومعرفة صاحبها.
ووجه المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة الميناء، الشكر للموظفين الثلاثة وصرف مكافأة لهم لأمانتهم بالعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 موظفين يعثرون على حقيبة دولارات بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.