3 موظفين يعثرون على حقيبة دولارات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

عثر 3 من موظفي ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على حقيبة صغيرة الحجم بها مبلغ مالي من الدولارات، وأبلغوا الجهات الأمنية للعثور على صاحبها، وتم صرف مكافاة لهم لأمانتهم في العمل.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم الاثنين، إن الموظفين بمطار القاهرة محمد يوسف وإبراهيم راشد وعلي حسن فوجئوا أثناء تفقدهم الحركة في ساحة مبني الركاب 1 بالمطار القديم، بوجود حقيبة صغير الحجم ولا يوجد لها صاحب، وعلى الفور قاموا بإبلاغ المحاسب منقذ رضوان، مدير الإدارة، حيث سلمها لشرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونيه ومعرفة صاحبها.

ووجه المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة الميناء، الشكر للموظفين الثلاثة وصرف مكافأة لهم لأمانتهم بالعمل.