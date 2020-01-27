"شعراوي" و "المصيلحي" يتابعان سير المنظومة التموينية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية وخاصة سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.

وناقش الاجتماع أيضًا أهم إجراءات ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة ومنها زيادة عدد مفتشي التموين وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشارًا.

وشدد المصيلحي، على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجًا ولا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق بين مديرية التموين والمحافظة المعنية، مؤكدًا وجود تناغم وتنسيق مشترك بين وكلاء الوزارة والمحافظين بما يضمن ضبط الآداء.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن هناك توجيهات للمحافظين بتوفير كل الدعم لمديري مديريات التموين بالمحافظات للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية والتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مدعم مطابقة للمواصفات بمحافظات الجمهورية.