عزل 4 ركاب بالمطار لعدم حملهم شهادات الحمي الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد
عزلت سلطات الحجر الصحي، بمطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، 4 ركاب فور وصولهم من الخرطوم؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.
فوجئ أطباء الحجر الصحي أثناء إنهاء اجراءات وصول الطائرات القادمة من الخرطوم ، بعدم حمل 4 ركاب من أعمار وجنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .
أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، إلي مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .
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