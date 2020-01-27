​تصل الإسكندرية وقليوب.. 5 مشروعات مترو تغير وجه النقل في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعمل وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للأنفاق على مد شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى، لتغطية أكبر قدر ممكن من مناطق العاصمة، لحل الأزمات المرورية وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمواطنين.

وتستهدف الوزارة تنفيذ عدة مشروعات مستقبلية تتجاوز حدود القاهرة الكبرى، لتلبية احتياجات النقل حتى عام 2050 عن طريق استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى بتنفيذ 6 خطوط و5 محطات تبادلية مع الاستمرار في تطوير منظومة النقل الحالية من خلال تطور الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل مشروعات مترو الأنفاق المستهدف تنفيذها حتى عام 2050 على النحو التالي:

1- الخط الرابع (حي الأشجار - الرحاب)

أوصت جميع دراسات النقل بضرورة تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى كونه أفضل الوسائل لربط 6 أكتوبر بوسط العاصمة وأطرافها الأخرى ويربطها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة، ويتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين وهما:

- المرحلة الأولى ويبلغ طولها 19 كم وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر

- المرحلة الثانية ويبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 20 محطة وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري - وشمال مصر السويس الصحراوي.

ويحقق الخط الرابع تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة.

2- الخط الخامس (مدينة نصر- الساحل)

خلصت الدراسات إلى أن الخط الخامس هو الخط الرابط بين خطوط شـبكه مترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث يتبادل الخدمة مع جميع الخطوط.

ويبدأ من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر ثم شارع الدكتور حسن الشريف بمنطقة الحي الثامن بمدينة نصر وشارع مصطفى النحاس يليه شارع حسن المأمون ثم النادي الأهلي وأسفل طريق النصر حتى يتقاطع مع شارع النزهة ويستمر أسفله حتى كوبري النزهة ثم ميدان الجلاء وشارع أبوبكر الصديق ليتقاطع مـع الخط الثالث في محطة هارون ثم أسفل شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.

كما يقطع أسفل شارع جسر السويس ليتقاطع مع ميدان ابن الحكم ويستمر ليتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة حلمية الزيتون ويستمر حتى ميدان المطرية ثم يتجه إلى شارع الأميرية ليتقاطع مع الخط السادس في ميدان السواح ثم شارع مجمع المصانع ويعبر أسفل السكة الحديد إلى شارع أحمد حلمي ثم يتجه إلى ميدان المماليك أسفل كوبري منشأة الجمل ثم شارع معمل الألبان ويستمر حتى ميدان الخلفاوي ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة الخلفاوي وشارع جسر البحر مرورًا بكوبري الساحل حتى منطقة الساحل نهاية هذا الخط بطول حوالي 24 كم وعدد 17 محطة.

الموقف التنفيذي

سيتم طرح أعمال التنفيذ فور الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى ومدة التنفيذ 6 سنوات، وتلقت الهيئة عروًاض من أكثر من جهة ( كورية - صينية - إيطالية) لتنفيذ دراسات هذا الخط وجاري المفاضلة بينها.

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3- الخط السادس (الخصوص - المعادي الجديدة)

تم التفكير في إنشاء خط موازي للخط الأول لتخفيف الضغط عليه وتغطية الخدمة لأماكن مكتظة بالسكان لا تخدمها أي من خطوط المترو الحالية وطبقًا لدراسات المكتب الاستشاري "سيسترا" فإن الخط السادس يبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري ويستمر بمحازاة ترعة الإسماعيلية حتى منطقة شرق شبرا الخيمة ثم يستمر حتى ميدان السواح (التقاطع مع الخط الخامس) ثم أعلى شارع بورسعيد حتى منطقة غمرة (التقاطع مع الخط الأول) ثم باب الشعرية (التقاطع مع الخط الثالث)، ثم ميدان السيدة زينب فحديقة الفسطاط ليتقاطع مع الخط الرابع ويستمر إلى منطقة المعادي الجديدة بجوار منطقة القمر الصناعي نهاية هذا الخط.

ويبلغ طول الخط حوالي 30 كم وتبلغ عدد محطاته 24 محطة الجزء الأول من منطقة الخصوص وحتى غمرة بطول 13.3 كم على جسر علوي نتيجة وجود نفق الصرف الصحي الرئيسي بمحافظة القاهرة.

الأجراءات الخاصة بدراسة الجدوى و إعداد مستندات الطرح للخط

تقوم شركة بومباردية الكندية حاليًا بإعداد دراسات النقل والجدوى لتنفيذ المشروع بنظام التصميم -التوريد والبناء والتمويل EPC+F وإعداد مستندات الطرح، وقدمت الشركة عروضًا لتمويل المشروع وجاري دراستها من الهيئة لاختيار أفضلها.

4- مد مسار الخط الثاني لمدينة قليوب

يتضمن مد الخط الثاني من محطة شبرا إلى مدينة قليوب مسافة قدرها 7.8كم ومن المقرر يشتمل على 4 أو 5 محطات من محطة شبرا الخيمة جھه الشرق موازيًا لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب بحيث يكون المسار داخل حرم أملاك السكة الحديد لتقليل أعمال نزع الملكية مع إنشاء محطة تبادلية بقليوب لتبادل الخدمة مع السيارات القادمة من محافظات الوجه البحري إلى داخل القاھرة الكبرى.

5- مترو الإسكندرية

يمتد هذا الخط من أبوقير شرقًا حتى الكيلو 21 العامرية غربًا مارًا بوسط المدينة بطول إجمالي يصل لـ43 كم على أن يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير إلى محطة مصر بطول حوالي 22 كم يمكن تنفيذه على ثلاث مراحل على النحو التالي:

- المرحلة الأولى وتمتد في المسافة من محطة سكة حديد أبوقير حتى محطة مصر.

- المرحلة الثانية وتمتد في المسافة من محطة مصر حتى محطة المكس.

- المرحلة الثالثة وتمتد في المسافة من محطة المكس حتى الكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح.

الموقف التنفيذي

يجري حاليًا الإعداد بواسطة محافظة الإسكندرية لتحديث هذه الدراسة نظرًا لمرور أكثر من 10 أعوام على إعدادها، وذلك تمهيدًا للبدء في إجراءات طرح المشروع.

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