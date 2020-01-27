يسرا وملك الترسو أبرز نجوم الفن في معرض الكتاب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس اليوم الاثنين ٢٧ يناير، مع النجمة يسرا وذلك بقاعة السينما ولقاء مفتوح تديره علا الشافعى، فى الخامسة مساء. اما المقهى الثقافى فيحتفى بمئوية الملك فريد شوقي بحضور بناته رانيا وعبير فريد شوقى، وذلك فى الثانية ظهرا ببلازا ١. يذكر أن المعرض افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء فى ٢٢ يناير ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.

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