توسيع دائرة الاشتباه.. مصدر طبي يكشف إجراءات مصر لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف مصدر طبي بالحجر الصحي تفاصيل الإجراءات التي تتخذها مصر احترازيا لمواجهة أي احتمالات لتواجد فيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أي طائرة أو مركبة يتم التأكد من سلامتها من الفيروسات، بخضوعها للتطهير وتسلم العبوات الفارغة للمادة المستخدمة في التطهير.

وأضاف: "الإجراء العادي للطائرة أو المركبة أنها تُعطى فارغ عبوات الرش المطهر للفيروسات، والمسافرون من الصين بشكل مباشر أو غير مباشر هم من نركز العمل عليهم الآن؛ لأن الأزمة مصدرها الأساسي الصين".

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وتابع: "نقيس الحرارة، ونكتب لهم كروت متابعة لمدة 14 يومًا، وده بيدخل على مركز المعلومات، ويُرسل إلى المديرية التابع لها محل إقامته لمتابعته، لو لاقينا الحرارة مرتفعة بنحجزه، وفي حالة الاشتباه بوجود العدوى يتم إرساله إلى مستشفى الحميات بالعباسية من خلال سيارات إسعاف مجهزة".

وأكد المصدر: "لما نشتبه بزيادة أفضل من مرور حالات، نوسع دائرة الاشتباه، وما يؤكد وجود إصابة من عدمه الحميات، مفيش أي حالة في مصر، ونتأكد من تطهير السيارات بشكل كامل، لو طلع حالة مؤكدة هيكون فيه إجراءات تانية مختلفة".

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء السبت - الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بالصين وبعض الدول الأخرى.

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