أخبار مصر | غدا.. تخريج أول دفعة من متعافي الإدمان بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تخريج أول دفعة من متعافي الإدمان بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخرج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الثلاثاء، أول دفعة من المتعافين من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

ومن المقرر افتتاح أول معرض لمنتجات مرضى الإدمان داخل المركز، كما سيتم أيضا تسليم شيكات لمتعافى الخط الساخن لعلاج الإدمان؛ لإنشاء مشروعات صغيرة لهم فى إطار الدمج المجتمعي.

وتعقد الفاعلية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، وعمرو عثمان مساعد وزيره التضامن مدير الصندوق.