أخبار مصر | مستشفى رأس سدر.. خدمات صحية تليق بالمواطن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى رأس سدر.. خدمات صحية تليق بالمواطن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيادة معدل تنفيذ الأعمال الجارية لرفع كفاءة مستشفى رأس صدر، كما ووجهت بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية، وصيانة الأسانسيرات لتوفير أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتقدم "الخليج 365"، معلومات عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى جاءت كالأتي:

1- تشمل المستشفى 78 سريرًا

2- غرفتي عمليات

3- 9 ماكينات غسيل كلوي

4- 5 حضانات للأطفال

5- معملًا

6- قسم أشعة

7- بنك دم تجميعي

8- قسم للقسطرة القلبية

9- 11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية

يذكر أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

