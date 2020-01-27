شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: قانون «الزراعة العضوية» انتصار للصحة والبيئة ويدعم التصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول رد فعل من الفلاحين على الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون الزراعة العضوية، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إقرار القانون انتصار للصحة العامة والبيئة، موضحًا أن الزراعة العضوية من شأنها إنتاج غذاء صحي آمن، خالٍ من المبيدات والكيمياويات، والعناصر الضارة مثل "العناصر الثقيلة"، وتشجع وجود نظام حيوي متوازن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، ويساهم في منع تلوث المياه.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، هما المختصتين بالرقابة والإشراف على الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الإدارة بمرحلة قبل الإنتاج وحتى الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الإنتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، ويصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع رئيس الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالانتاج العضوي بأنواعه، سواء حيواني أو نباتي أو مائي.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه برغم أن مصر تحتل المركز الثالث في الزراعة العضوية بأفريقيا، بمساحه تقدر بـ214 الف فدان، وتساهم بنسبه تصل لـ40% من نسبة الصادارت العضوية لأوروبا، إلا أن الاتحاد الأوروبي حظر سابقا استيراد نحو47 منتجًا زراعيًا من مصر، لعدم وجود قانون الزراعة العضوية، وأصدر الاتحاد الأوروبي العام الماضي، قرارًا بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، ولذا فإنه ورغم أهمية هذا القانون للصحة العامة، وللحفاظ علي البيئة الطبيعية، إلا أنه ضروري لاستمرار التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتي لا تعاقب مصر بحظر الاستيراد منها.