شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث نشر الوعى وتشجيع المزارعين لتطبيق نظم الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، مع المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى والمهندس خالد بخيت رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الرى ومديرو عموم التوجيه المائى ومشروعات تطوير الرى بالمحافظات، لبحث خطة القطاع فى نشر الوعى وتشجيع المزارعين نحو تطبيق نظم الري الحديث وذلك عن طريق اختيار مناطق تجريبية لتنفيذ نظم الرى الحديث فى جميع محافظات الجمهورية .

وبحث إبراهيم تنفيذ مناطق استرشاديه على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالاستعانة بالإدارات العامة بالمحافظات وإختيار المناطق المناسبة المتفقة مع المعايير المطلوبة للوصول إلى أفضل طرق التمويل المناسبة للمزارع وآليات الطرح والتنفيذ و بتمويل ودعم من وزارة الموارد المائية والرى، كما تم مناقشة تعديل الدليل الإرشادي للترع الفرعية فى حضور ممثلو الجايكا.

أوضح رئيس قطاع تطوير الرى أن القطاع ينفذ عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت استكمال تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث (الرى بالرش والتنقيط) بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان باستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.

فى سياق أخرنظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بالتعاون مع قصر ثقافة قطور بالغربية ندوة التوعية المائية تحت شعار "نقطة مياه تساوي حياة ..حافظ عليها تلاقيها"، وذلك بمشاركة السيدات و ممثلي الوزارات المعنية وجموع المواطنين بمدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد وعدم التلويث للمياه من منظور أخلاقي .

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كما تم خلال الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تجابه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

وأكدت الندوة على الدور اﻹيجابي المنوط بكافة المواطنين نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها .

وطرح الحضور المشاكل التي تواجههم في مجال الري وتفضل المسئولون بالرد عليها واﻹتفاق على وضع آلية لضمان وصول المياه للترع المتعبة بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه.

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال تدشين حمﻻت توعية في المدن والقرى لتوعية جموع المواطنين بقرى مركز قطور بأهمية الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من الهدر والتلويث والتعديات وكذلك قيام السيدات و الحضور بنشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت وطلبة المدارس والشباب لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل

حاضر في الندوة المهندسة أمل حماد مدير عام ري الغربية واﻹعلامية إيمان قابيل و محروس بدر بالمركز اﻹعلامى للوزارة ، كما شارك في الندوة المهندس حسام أبو عيسى رئيس هندسة قطور، و السيد السعداوى مدير بيت ثقافة قطور و أماني سلام مدير وحدة تكافؤ الغرص بوزارة التربية والتعليم وممثلي وزارة الزراعة والمحليات بمدينة قطور.