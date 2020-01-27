انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا بواشنطن غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح غدا الثلاثاء اجتماعات وزارء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن والتى تستمر على مدار يومين، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، و حضور رئيس البنك الدولى.
وسبق الاجتماع، مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين من الدول الثلاث الأسبوع الماضى فى العاصمة السوذانية الخرطوم، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع، حيث اتفق الوزراء فى ختام اجتماعهم الذى عقد منتصف الشهر الماضى على أن هناك مسؤولية مشتركة للدول الثلاث فى إدارة أزمات الجفاف المُحتملة.
وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيانها السابق أن مرحلة الملء الأولى ستوفر الإنجاز السريع لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان فى حالك الجفاف الشديد خلال هذا الوقت من التعبئة، كما سيجرى تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد التعبئة بناء على ظروف النيل الأزرق ومستوى المياه الذى يحقق أهداف الملء فى اثيوبيا، ويوفر الكهرباء مع تدابير توفير المياه المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وسيجرى إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات.
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