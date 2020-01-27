شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة ووهان: 5 ملايين شخص فروا من المدينة الموبوءة قبل إغلاقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من مدينة ووهان الموبوءة التي بدأ فيها تفشى فيروس كورونا قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة فى الصين، والعالم، وحسب موقع سكاى نيوز، صرح عمدة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، تشو شيان وانج، أن 5 ملايين من سكان المدينة فروا منها، قبيل فرض السلطات الصينية الإغلاق التام عليها، على ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، مساء الأحد.

وأضاف أن هؤلاء الملايين فروا، لدى إعلان الحكومة المركزية في بكين نيتها فرض إغلاق تام على الحركة من المدينة وإليها يوم الخميس، فيما وصف بأنه أكبر عملية حجر صحى فى العالم.

وتأمل بكين من وراء هذا الإجراء فى منع انتشار فيروس كورونا المميت إلى أجزاء أخرى من البلاد. ويبدو أن الصين حازمة للغاية فى مسألة القيود المفروضة على ووهان، إذ إنها منعت حتى الأجانب من مغادرة المدينة.

وقالت صحف بريطانية إن مئات البريطانيين باتوا محاصرين داخل المدينة، ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مسؤولين فى وزارة الخارجية بأن نظرائهم الصينيين أبلغوهم بأن القيد يشمل الرحلات الدولية من المدينة.

وألغت السلطات الصينية الرحلات الجوية إلى المدينة، وأغلقت السكك الحديدية والطرق السريعة المؤدية إليها.

قالت الحكومة الصينية فى بيان إن رئيس الوزراء لى كه تشيانغ زار، اليوم الاثنين، مدينة ووهان بؤرة تفشى فيروس كورونا الذى أودى بحياة 80 شخصا وأصاب أكثر من 2700 آخرين فى البلاد.

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وأضاف البيان أن لى توجه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين فى القطاع الطبى، وفى السياق ذاته، قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن عدد الوفيات بالصين نتيجة فيروس كورونا الذى تم اكتشافه فى نهاية العام الماضى ارتفع إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بحلول 26 يناير.

كانت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، قالت فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد فى الإقليم ارتفع إلى 76 شخصا، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 1423 حالة بحلول نهاية يوم 26 يناير.

وذكرت محطة(سي.سي.تي.في) الحكومية الصينية، أن إقليم هوبى بوسط الصين أعلن عن 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد فى 25 يناير، وأعلنت شنجهاى أيضا عن أول حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، وأعلن أيضا إقليم هوبى وهو بؤرة تفشى فيروس كورونا عن 323 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وقالت بريطانيا إنها أصدرت تحذيرا من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبى الصينى بسبب تفشى فيروس كورونا، وطلبت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية فى تحذيرها الجديد الخاص بالسفر من البريطانيين مغادرة إقليم هوبي.

وقالت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكترونى " وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث تحذر من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي. إذا كنت موجودا فى هذه المنطقة ويمكنك المغادرة فعليك أن تفعل ذلك. ويرجع هذا لاستمرار تفشى فيروس كورونا الجديد".