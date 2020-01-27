شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. خروج طائرة إيرانية على متنها 130 راكبا عن مسارها بالأحواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت موقع "قناة العربية"، أن طائرة إيرانية خرجت عن مسارها فى مدينة معشور فى الأحواز، وعلى متنها 130 راكباً، بعد هبوطها بأرض المطار .

كما أظهرت اللقطات إجلاء ركاب الطائرة التى تتبع خطوط "كاسبيان للطيران" Caspian Airlines. .





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وأول أمس، قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، إن طائرة إيرانية هبطت اضطراريا فى مطار بطهران يوم السبت الماضى .

وأضافت الوكالة أن الطائرة كانت فى طريقها من طهران إلى اسطنبول، لكنها عادت أدراجها بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام فى مطار مهراباد دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وكان الحرس الثورى الإيرانى أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الثامن من يناير كانون الثانى مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.



