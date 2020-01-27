شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 27 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تنطلق أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القاهرة.. يبحث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مع رئيس الجمعية الوطنية بكينيا (مجلس الشعب) جاستن موتوري العلاقات البرلمانية الأفريقية المشتركة.

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القاهرة.. يعقد المجلس العربي للمياه بالقاهرة اجتماعا تحضيريا للمنتدى العربي الخامس للمياه المزمع عقده خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة».

القاهرة.. تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر.

القاهرة.. تنطق محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية سيناء».