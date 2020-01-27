شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 27 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تنطلق أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
القاهرة.. يبحث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مع رئيس الجمعية الوطنية بكينيا (مجلس الشعب) جاستن موتوري العلاقات البرلمانية الأفريقية المشتركة.
القاهرة.. يعقد المجلس العربي للمياه بالقاهرة اجتماعا تحضيريا للمنتدى العربي الخامس للمياه المزمع عقده خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة».
القاهرة.. تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر.
القاهرة.. تنطق محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية سيناء».
كانت هذه تفاصيل خبر أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 27 يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.