شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عقد الاجتماع التحضيرى للمنتدى العربى الخامس للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس العربى للمياه اليوم الاجتماع التحضيرى للمنتدى العربى الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة من 7- 9 ديسمبر بالإمارات تحت عنوان "الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة "، حيث يستعرض الاجتماع كافة الترتيبات التنظيمية واللوجيستية الخاصة بالمنتدى الذى سيعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والصناعة بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والرى بمصر ، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

أوضح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن المنتدى الخامس ينعقد وسط تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تواجهها منطقتنا العربية، وتؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة التغيرات المناخية المتزايدة وندرة المياه وزيادة السكان، الأمر الذى يؤدى إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائى، ويؤثر بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه مؤدية إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.

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وأشار أبو زيد إلى أن اختيار موضوع المنتدى " الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة "يعكس التشابكات المتباينة والضغوط التى تمارسها دول المنبع على المياه العابرة للحدود، و تهدد الاستدامة السلمية لسبل العيش في المنطقة، حيث ينبع ما يقرب من 65 ٪ من موارد المياه المتجددة من خارج حدود المنطقة العربية.

كما انه يحدد رؤية وأولويات المنطقة العربية فى هذه القضايا استعداداً للمشاركة فى المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار بالسنغال عام 2021.

وقال رئيس المجلس العربى للمياه :إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود متضافرة لتحسين سبل عيش المجتمعات والأفراد وتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الإجهاد البيئي بما في ذلك تحسين إمدادات المياه والوصول إليها وحسن إدارتها، مبينا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال صياغة سياسات متكاملة وشمولية تلبي احتياجات جميع الفئات وتعترف بحقوقها الأساسية في توفير المياه والصرف الصحى، بهدف بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة، والحفاظ على سبل عيش صحية وعلى عزة وكرامة البشر جميعاً.