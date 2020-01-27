شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور اجتماع سد النهضة المقرر يومى الثلاثاء والأربعاء وذلك لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع إتفاق بذات الشأن .

يأتى عقد هذا الاجتماع، فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة (13-15) يناير الجاري برعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى، وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك، بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاونى ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، واتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.

Advertisements

واتفقت الدول الثلاث فى ختام الاجتماعات على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة من 28- 29 يناير للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل .

كان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، قد أعرب لوزير الخزانة الأمريكية، عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات، وكذلك للجهد الذى بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، واعتزام مصر مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل يتسم بالتوازن والعدالة، ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.