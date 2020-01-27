شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تحصل مليار جنيه إلكترونيا كمستحقات فواتير فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تم تحصيل مليار و100 ألف جنيه من خلال خدمات الدفع الإلكتروني فى شهر ديسمبر الماضى، بواقع 8 ملايين 725 ألف مواطن على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهوريه تمكنت من تحصيل مبلغ 860 مليون جنيه قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر ، لافتا إلى أنه تم تحصيل مليار و 100 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر.

وأشار حمزة ، إلى أن هناك 8 ملايين و 725 الف مواطن تمكنوا من سداد فواتير الكهرباء اليكترونيا خلال شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى خدمات الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة للتيسير على المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

و قال حمزة ، إنه سيتم الانتهاء من تجربة برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهوريه فى مارس المقبل للتأكد من دقته ومعالجة أى أخطاء بالبرنامج.

