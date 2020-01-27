إعلان نتائج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية فى المديريات خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية فى جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج على مستوى كل مديرية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن النتيجة يتم اعتمادها من قبل المحافظة ومدير المديرية بشكل لا مركزى فى المديريات التعليمية، موضحة أن الوزارة تتابع فقط أعمال التصحيح ورصد الدرجات وسير الامتحانات وقت أن كانت منتقدة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى لجميع الصفوف النقل والشهادات الاعدادية فى المديريات الخميس الماضى 23 من يناير الجارى.
وكان قد دخل طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى أمس السبت 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4يونيو 2020.
وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020، ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى عبر موقعها الرسمى، حيث يستطيع الطالب أن يحررالاستمارة الإلكترونية بعدها يتم تحرير الاستمارة الورقية خلال الترم الثانى فى المدارس، موضحة أن الطالب يوقع على إقرار عدم حيازة المحمول أثناء كتابة الاستمارة داخل لجنة الامتحان ومن يصطحب المحمول أو أى وسيلة إلكترونية سيطبق عليه قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات، مشددة على أن الوزارة ستطبق اجراءات قوية لمنع الغش فى لجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة.
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