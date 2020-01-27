شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية فى المديريات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية فى جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج على مستوى كل مديرية.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن النتيجة يتم اعتمادها من قبل المحافظة ومدير المديرية بشكل لا مركزى فى المديريات التعليمية، موضحة أن الوزارة تتابع فقط أعمال التصحيح ورصد الدرجات وسير الامتحانات وقت أن كانت منتقدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى لجميع الصفوف النقل والشهادات الاعدادية فى المديريات الخميس الماضى 23 من يناير الجارى.

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