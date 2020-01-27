شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنشئ 6 محطات محولات جديدة لتوصيل التيار بالقصير ومرسى علم وبرنيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إنشاء 4 محطات محولات متنقلة لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة برنيس بقدرة 240 ميجا فولت أمبير بواقع 60 ميجا فولت أمبير لكل محطة، ومن المقرر أن يتم إنشاء محطتين بكل من منطقة القصير ومرسى علم، موضحا أن هذا المحطات قابلة لزيادة القدرات فى المستقبل مع زيادة الطلب على الكهرباء بهذه المنطقة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هناك 4 شركات من القطاع الخاص سيتولون إنشاء الخطوط ومحطات المحولات فى مدة زمنية لن تتجاوز الـ 6 أشهر، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خط جهد 220 بطول 300 كيلو متر سيبدأ من منطقة القصير مرورا بمرسى علم و حتى منطقة برنيس.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشدده من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركات ال3 المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع و الانتهاء منه بالكامل فى موعد أقصاه يوليو المقبل ، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم توصيل التيار الكهربائي لأى مواطن او مستثمر بمنطقة برنيس.

وتعد قاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

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