شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنشئ 6 محطات محولات جديدة لتوصيل التيار بالقصير ومرسى علم وبرنيس والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هناك 4 شركات من القطاع الخاص سيتولون إنشاء الخطوط ومحطات المحولات فى مدة زمنية لن تتجاوز الـ 6 أشهر، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خط جهد 220 بطول 300 كيلو متر سيبدأ من منطقة القصير مرورا بمرسى علم و حتى منطقة برنيس.
وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشدده من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركات ال3 المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع و الانتهاء منه بالكامل فى موعد أقصاه يوليو المقبل ، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم توصيل التيار الكهربائي لأى مواطن او مستثمر بمنطقة برنيس.
وتعد قاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.
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