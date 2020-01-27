محافظة القليوبية تنظم اليوم أول ملتقى للتوظيف فى 2020 لتوفير 8633 فرصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أول ملتقى توظيفي لعام 2020، بمدينة شبين القناطر، اليوم الإثنين الموافق 27 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية محافظ القليوبية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والقوي العاملة، والتربية والتعليم بالقليوبية.
وأكدت المحافظة، أن الملتقى يشارك فيه ما يزيد عن 56 شركة من الشركات العاملة بالقطاع الخاص بالمحافظة، والتي تتنوع ما بين مدن العبور وقليوب وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، حيث يستهدف الملتقى توفير ما لا يقل عن 8633 فرصة عمل لشباب المحافظة، وبمراتبات مجزية تبدأ من 2000 جنيها، كما تتنوع فرص العمل المطلوبة ما بين عمال إنتاج وأفراد أمن ومهندسين ومشرف مخازن وسائقين وغيرها من فرص العمل.
ومن ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الملتقي يهدف لتوفير فرص العمل للشباب، ويأتي ضمن خطة المحافظة في القضاء على البطالة ورفع كفاءة الأيدي العاملة، على أن يتم تنظيم ملتقيات للتوظيف خلال الفترات المقبلة، والتي من الممكن أن تصل إلى حد ملتقي توظيف شهري.
وفي هذ السياق دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بيوم البيئة الوطني مبادرة "التحول للأخضر.. طريق الاستدامة"، بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث قام المحافظ بالمشاركة في زراعة 400 شجرة من الأشجار المثمرة وغيرها في مختلف المناطق بمدينة بنها، بدأت من أمام الإستاد الرياضي ببنها وشارع الإستاد تجاه كلية العلوم وأمام وخلف مستشفى بنها العام ومنطقة الفلل، وشارك بالمبادرة عدد 100 شاب وفتاة.
وتهدف المبادرة إلى التعريف بأهمية التشجير واللون الأخضر للحد من الانبعاثات والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك التركيز على دور المرأة في ترشيد استهلاك الماء والطاقة بالمنزل، نظرا لأهمية دورها في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والتركيز على دعوة الأديان السماوية إلى غرس الأشجار والخضرة والنماء، وترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في استخدام الموارد.
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