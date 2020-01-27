شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشئ 5 كبارى للمشاة مزودة بسلالم كهربائية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه اجهزة محافظة القاهرة بدأءت فى إنشاء 5 كبارى مشاه بمصر الجديدة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، بعد تطوير الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة .

وأوضح نائب محافظ القاهرة، خلال حديثه لـ الخليج 365، أن أماكن الكبارى المشاة الجديدة ستكون بشارع أبو بكر، وفى شارع المقريزى أمام مدرسة اللغات، وبشارع الثورة امام مستشفى الطيران، و2 كوبرى بشارع حسين كمال.

وأضاف صابر، أن الكبارى الجديدة ستكون مدعمة بسلالم كهربائية حرصا على راحة المواطنين وخدمة كبار السن، وستأخذ السلالم شكلا جماليا وطابعا معماريا يناسب المنطقة وما بها من عقارات تراثية .

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وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، أعلن أنه سيتم البدء فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، كوبرى بشارع الطيران وآخر شارع يوسف عباس والتي سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع بحضور رئيس حي شرق مدينة نصر بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر و مسؤولي المرافق (الكهرباء - المياه- الغاز) وذلك لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ الكبارى.

وشهدت منطقة مصر الجديدة انشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى .