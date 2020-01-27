أخبار مصر | "الخليج 365" تستعرض إمكانيات مستشفى أبودريس بجنوب سيناء

كما شددت زايد، على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومراجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقًا لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وتستعرض "الخليج 365" امكانيات المستشفى في عدة نقاط كالأتي: تشمل المستشفى 46 سريرًا، بالمستشفى غرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.