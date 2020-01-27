شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين» تدعو لاجتماع عاجل بسبب مصطفى بكري.. وتحذر «صدى البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة مجلس الإدارة إلى اجتماع عاجل بشأن التجاوزات المهنية التي صدرت من مصطفي بكري ببرنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة صدى البلد.

وأضاف نقيب الإعلاميين أنه وفقا لقانون النقابة ٩٣- ٢٠١٦ فإن بكري سيعرض نفسه لعقوبات قاسية تصل إلى درجة منعه من الظهور لعدم تقنين أوضاعه، ومخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، هو ومن يعملون معه بالبرنامج من المعدين، والمراسلين، والمخرجين، والمحررين.

وأهاب سعده بالإعلاميين ومقدمي البرامج مراعاه الدقة وتوخي الحذر في تناول وبث المعلومات والأخبار لأن أي إنحراف عن المهنية يعطي الفرصة للإعلام المُعادي والجماعات الإرهابية بتشويه ونشر الأكاذيب عن الدولة.

Advertisements

ودعا سعده القائمين على قناه «صدى البلد» ضرورة مراجعة المواد والأخبار المذاعة عبر شاشتهم، خاصة وأن واقعة بكري لم تكن السابقة الأولي في حق القناة.

وأبلغ سعده مجلس إدارة نقابة الإعلاميين أن يكون الاجتماع بعد غد الثلاثاء الساعة الخامسة عصراً بمقر النقابه بجاردن سيتي.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام تقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين ضد مصطفي بكري لإذاعته لأخبار غير حقيقية يدعي فيها أن الوطنية للإعلام تنازلت عن تردُد الفضائية المصرية لصالح الشركة التي تتولى تطوير البرامج.

وأكدت الهيئة أن هذه تُعتبر أخبارا غير حقيقة ترتقي إلى مستوي نشر الشائعات، بالإضافة إلى ما تم رصده من تجاوزات تدُل على عدم المهنية من خلال المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة.