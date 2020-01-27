شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مفيش زيادة بالعدادات الكودية وسننتقل للعاصمة الإدارية فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى حوار مسجل مع برنامج مساء dmc الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى: لا توجد زيادات فى أسعار العدادات الكودية لأن ده كمبيوتر وسيسيتم شغال والدليل إن بيعد من جديد كل أول شهر.

كما أكد الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء ستنتق إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى شهر يونيو والمبنى الحالى سيئول إلى الدولة تتصرف فيه كيفما شاءت.

وعن استخدام الطاقة المتجددة أوضح وزير الكهرباء أن الدولة ماضية فى هذا الملف بشكل ممتاز والدليل أن مشروع محطة الطاقة الشمسية بنبان الموجود فى أسوان حصل على جائزة أفضل مشروع ممول من البنك الدولى، وأن الدولة ماضية فى انشاء مشروعات تعتمد على الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، كما أكد أن هناك دراسة تنتظر الموافقة على التمويل من رئاسة الوزراء.

Advertisements