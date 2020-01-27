شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. الزواج يمنع الطلاب من الالتحاق بمعهد معاوني الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمنع الزواج أو الطلاق الشخص من الالتحاق بمعهد معاوني الأمن، حيث يشترط أثناء التقديم عدم زواج المتقدم للإلتحاق بمعهد، بجانب الشروط الخاصة بالاختبارات الرياضية والبدنية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن "ذكور وإناث"، حيث تبدأ عملية سحب الكراسات والتقديم من أول فبراير وحتى 5 مارس، من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقال اللواء أسامة عبد الغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، ينبغي توفر مجموعة من الشروط في المتقدمين للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، أبرزها أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، وألا يزيد السن عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه من ضمن الشروط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

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وأوضح مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يشترط أن لا يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، فضلاً عن استيفاء الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وأردف مساعد وزير الداخلية إلى أنه يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق الزواج.