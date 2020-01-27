شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تبدأ اليوم تسليم طلاب أولى ثانوى أجهزة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم ، أن المدارس بدأت فى تسليم الطلاب التابلت الأسبوع الجارى، بعد أن انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الأول الأسبوع الماضى، حيث حددت مدارس ثانوى اليوم الإثنين مواعيد تسليم الطلاب للتابلت منها مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، موضحة أن الطلاب يبدأون استلام التابلت غدا الإثنين 27 يناير الجارى وحتى 4 فبراير المقبل بعد أن يستوفى الطلاب الأوراق المطلوبة، على أن يسلم الجهاز اللوحى لولى الأمر فقط سواء الأم أو الأب .

وكشفت المصادر، أن جميع المديريات التعليمية تسلمت التابلت من مخازن الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس لعام 2019/2020، منها صورة من شهادة الميلاد للطالب، وصورة من بطاقة الأب أو ولي الأمر في حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى، وصورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية، وحافظة بلاستيك مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسى.

وأكدت المصادر أن إجراءات توزيع التابلت لم تختلف عن العام الماضى بحيث يسدد الطالب مبلغ قدره 100 جنيه نظير التأمين على التابلت فى حالة تلفه أو تعطله، على أن يوقع ولى الأمر أو الوصى على الطالب على إقرار استلام الجهاز اللوحى داخل المدرسة التابع لها الطالب، مشددة على أن كل هذه التعليمات تم إعلانها قبل بدء رحلة توزيع الأجهزة على الطلاب، مشددة على أن مكاتب البريد فتحت أوابها أمام الطلاب خلال الأيام الماضية لتحصيل مبلغ الـ" 100 جنيه كبوليصة تأمين على الجهاز.

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وأكدت المصادر على أنه يجب أن يحافظ الطالب على الجهاز لأنه فى حالة تلفه أو ضياعه سيتحمل سعره الحقيقى.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، قد أكدت أن المديريات التعليمية تسلمت مناهج وكتب الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن المطابع انتهت من طباعة الكميات المطلوبة والأعداد ومعظمها وصلت لمخازن المديريات، فى إطار استعداد المديريات والإدارات للدراسة فى الفصل الدراسى الثانى المقرر لها أن تنطلق 8 فبراير المقبل، موضحة أن الوزارة تتابع المديريات التى لم تتسلم باقى الكميات المطلوبة.