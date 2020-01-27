أخبار × 24ساعة.. الصحة تشن حملات على المطاعم الصينية بـ7محافظات بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، منها متابعة الرئيس السيسي مع العصار جهود تطوير شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الصحة تشن حملات مكبرة على المطاعم الصينية بـ7 محافظات بسبب فيروس كورونا. السيسي يتابع مع العصار جهود تطوير شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى إعلام صينى: علاج جديد لفيروس كورونا اختبر بنجاح على 7 مصابين رئيس الوزراء يكلف بترشيد وحوكمة الإنفاق بالمؤسسات الصحفية القومية وزير التضامن: إنشاء مركز مصري إماراتي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقل مسنة إلى دار رعاية في القاهرة "الصحة" تشن حملات مكبرة على المطاعم الصينية بـ7 محافظات بسبب فيروس كورونا الصحة: تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى فى جنوب سيناء صور.. وزيرة الصحة توجه بسرعة تطوير وحدة صحة الرويسات بجنوب سيناء الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحى بمطار شرم الشيخ لمنع تسلل فيروس كورونا "الصحة" تحرر كروت مراقبة صحية للعائدين من البلاد الموبوءة بفيروس كورونا التعليم: تسليم كتب ومقررات الترم الثانى للمديريات استعدادا للدراسة Advertisements المدارس تتسلم الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية استعدادًا لكتابتها الترم الثانى جامعة عين شمس تتقدم 40 مركز عالميًا فى تصنيف جوجل اسكولر طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى في سانت كاترين صفر الزراعة: افتتاح حديقة الطفل لأول مرة فى "جنينة حيوان" الجيزة الشهر المقبل صور.. الريف المصرى: طرح مساحات جديدة بالمنطقة الخدمية الأولى بالمغرة الزراعة: استيراد 135 ألف طن تقاوى بطاطس لتحقيق توازان فى الأسعار "الزراعة": تحصين 6.8 مليون رأس ماشية وطائر ضد 5 أمراض وبائية "الزراعة": لم نرصد دخول أسراب جراد للأراضى المصرية ولجان للمسح والاستكشاف وزير الكهرباء يتوجه إلى الكونغو لبحث تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا التعليم العالى: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب المصريين الدارسين بالصين

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