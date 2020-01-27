شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تشكل لجانا مرورية للطماطم والبطاطس "المتأخرة" لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المروية على زراعات الطماطم والبطاطس الشتوية "المتأخرة"، من خلال عمل حملات إرشادية للمزارعين لمواجهة التغير المناخي وبرودة الجو، وزياد الإنتاج والمعروض بالأسواق وعدم تساقط الثمار، ومواصلة تنفيذ منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات للعروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية لتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لـ " الخليج 365"، إن هناك لجانا من إدارة الخضر، تواصل العمل على زراعات الطماطم والبطاطس الشتوية المتأخرة، لمتابعة المحصول ومكافحة أمراض النبات، وعمل جميع الإرشادات والتوصيات التي تعمل على زيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، بالإضافة إلى حصر وتدقيق مساحات عروات الخضر، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة ، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف "البحراوى"، أن هناك لجانا مكثفة وحملات مرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الانتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.

فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تدقيقا لمساحات عروات الخضراوات ، موضحا أن إجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر للخضروات بمساحات مليون و750 ألف فدان ، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى، بإجمالى إنتاجية 10 ملايين و869 ألف و558 طن، وإجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ 478 ألف و91 فدان، بإجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليون و669 ألف و794 فدان، بإنتاجية 16 مليون 586 ألف 911 طنا.