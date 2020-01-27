شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم غادة والى بمناسبة توليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية احتفالية كبرى بالتعاون مع جمعية مصر السلام لتكريم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا وذلك قبل أيّام من استلامها المنصب الدولى.

حضر الاحتفالية أكثر من 50 برلماني وبرلمانية وأبرزهم السيد الشريف وكيل البرلمان وعدد كبير من الوزراء الحالين على رأسهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء محمدالعصار وزير الانتاج الحربى والدكتور محمد معيط وزير المالية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة واسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وهاني عزيز، أمين عام جمعية محبي مصر السلام والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، كما حضر والد ووالدة الوزيرة غادة والى ووجدو ترحاب كبير من جانب الحضور الذين حرصوا على التوجه اليهم وتهنئتهم بتولى الوزيرة المنصب الدولى، كما حضر ممثلي الاوقاف والكنيسه القبطية والكنيسه الإنجيلية بجانب العديد من الوزراء والمحافظين السابقين وأيضا العديد من الشخصيات العامة وممثلو الجمعيات الأهلية وكبار الكتاب، والاعلاميين رأسهم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة والكاتب الصحفى عماد الدين حسين والكاتب الصحفى عادل السنهوري والعديد من الفنانات على رأسهم رجاء الجداوي بجانب فريق عمل وزارة التضامن.

وقام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإهداء غادة والى درع الاتحاد تكريما لها على توليها المنصب الدولى كما تم تكريم الوزبرة من الجمعيات والمجتمع المدنى وإهدائها أيضا درع التكريم.

فيما أشاد الحضور بمجهود الوزيرة غادة والى خلال توليها حقيبة الوزارة ، مؤكدين انهم على يقين بأنها ستكون بفكر غير تقليدي أيضا قى منصبها الدولى الجديد ، مؤكدين الى ظلت تدعم المجتمع الاهلى بكل الوسائل، وانها استطاعت نقل وزارة التضامن نقلها نوعية وابتكار العديد من البرامج المختلفة وأن توليها المنصب الدولى هو فخر لكل المصريين والوطن العربى قائلين: "غادة والى نجحت فى تغيير مفهوم وزارة التضامن بفكر خارج الصندوق".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا.

وتقدمت الدكتورة غادة والي للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

وأكد الرئيس على دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمه الأمم المتحده للجريمة والمخدرات في مواجهه التحديات العالميه والإقليمية، وأهميه نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخدرات، معرباً عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنياً لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.





















































































































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