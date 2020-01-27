تعرف على عقوبات هدم العقار بدون إبلاغ شركة الكهرباء

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1- يتم فسخ التعاقد .
2- يتم رفع العدادت وفصل التغذية الكهربائية من المصدر العمومى.
3- وقف صفحات المحاسبة الخاصة بالمشتركة لدى شركة التوزيع.
4- عند طلب اعادة التوصيل يطلب من طالب التغذية المستندات اللازمة للتعاقد الجديد ولا يؤخذ فى الاعتبار المساحة السابقة ( اى يعامل العقار معاملة التوصيل لاول مرة ) مع حفظ حق الشركة فى الديون السابقة المستحقة على نفس العين .
الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:
1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .
3. على أن يقوم الشاكي:
• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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