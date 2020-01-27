شكرا لقرائتكم خبر عن "صوت الأزهر" تعرض المنهج الأزهرى وفلسفة الإمام الطيب فى تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر صحيفة صوت الأزهر غدا الاثنين عددا تذكاريا خاصة بمناسبة انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي، والذى تبدأ فعالياته الإثنين بحضور الرئيس السيسي، ولمدة يومين، ويتضمن محتوى العدد تعريف بأسس المنهج الأزهرى القائم على التعددية الفقهية والتنوع الفكرى، مستعرضا 11 قاعدة من قواعد الفكر الأزهرى التى تؤكد علي الانفتاح واحترام التنوع وإعلاء قيم الحوار والابتعاد عن التكفير والغلو والتشدد وتقديم الولاء للوطن، إلي جانب التعريف بالفكر الأشعرى وأسباب تبنى الأزهر له.

وتنشر الصحيفة ملامح لمنهج الإمام الأكبر فى التجديد، مؤكدة انشغاله بذلك منذ 10 سنوات وأكثر، وارتكاز هذا المنهج على الحوار وتأسيس تيار وسطى قائم علي حوار مشترك بين رجال الفكر الدينى والليبراليين من الذين يجمعهم احترام التراث والحداثة والاستفادة من كليهما دون تطرف للتغريب أو لثقافة الاكتفاء بالتراث.

كما تنشر الصحيفة ملامح فكر الإمام الطيب حول مسألة التراث القائم علي الارتكاز عليه دون تعويق للتحديث واستيعاب مقتضيات العصر.

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وتنشر الصحيفة مقالات لعدد من كبار المفكرين والعلماء ومنهم د. محمود حمدى زقزوق ود.على جمعه عضوا هيئة كبار العلماء، إلى جانب د. عباس شومان ود.محمد كمال إمام والمستشار رجائي عطية ود. سمير مرقص، وعدد من أبرز الكتاب الصحفيين.

ويستعرض العدد التذكارى عددا من محاور العمل الأزهرى وأبرز ما نشرته الجريدة فى شأن مكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب أبراز موقف الأزهر من فقه الولاء للوطن، وكيف عرقلت تيارات التشدد والغلو جهد التجديد والاجتهاد في الفكر الديني، وكيف عالجت المناهج الأزهرية قضايا المواطنة والتكفير والمفهوم الصحيح للجهاد.. وما يتضمنه فكر الأزهر والإمام الأكبر في شأن قضايا المرأة والتحرش، وزواج الأطفال، وقيود تعدد الزوجات

كما تنشر الصحيفة التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوى، نصوصا من مناهج الأزهر وتبرز المواقف الأزهرية الأساسية من الفنون وارتكازها علي دعم الفن الهادف، إلى جانب التعريف بدور صحيفة صوت الأزهر فى التعبير عن المنهج الأزهرى فى التجديد منذ أن أطلق فضيلة الإمام الأكبر استيراتيجية تطوير الإعلام داخل الأزهر فى فبراير من عام 2017.