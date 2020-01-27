انتحلا صفة رجال شرطة.. تجديد حبس عاطلين 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين كونا تشكیلا عصابيًا 15 على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا يفيد بأن"م. ب"، 57 سنة، مقاول بأنه أثناء سیره استوقفه شخصان"أدلى بأوصافھما التقریبیة" یستقلان سیارة سوداء اللون، ولم یتمكن من التقاط أرقامھا "وقاما بإیھامه بأنھما من رجال شرطة، واطلعا على تحقیق شخصیته، واصطحباه داخل السیارة المشار إلیھا واستولیا منه على مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، 5 آلاف ریال سعودى، ووضعھما داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السیارة وعقب انصرافھما اكتشف استبدال المظروف، وبآخر یحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار، وبعمل التحريات أمكن تحدید السیارة المستخدمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.