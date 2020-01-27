أخبار مصر | التعليم تصدر بيانا خلال ساعات حول أزمة التشعيب بالمرحلة الثانوية

وعلق الدكتور طارق شوقي، بأن الوزارة تستعد لإصدار بيان رسمي واضح بشأن هذا الأمر، ليتم القضاء على كل هذا الجدل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البيان سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كان قد نفى، الجمعة الماضية، ما تردد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى، عن دمج شعبتى العلوم والرياضيات فى شعبة واحدة للثانوية العامة.

وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الوزارة لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.