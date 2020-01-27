أخبار مصر | «كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع

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Yalla kora، يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على فريق الأهلي المصري في ملعب السلام بمدينة القاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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Dawri plus، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز على النجم للمحافظة على آماله في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الغائبة عن خزائن الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية، وتحديداً من عام 2013، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي أصحاب الصدارة برصيد 9 نقاط.

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Kora star، تبدأ أحداث المباراة عند الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة والدوحة والكويت، 22:00 بتوقيت دبي، 20:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت جرينتش، ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – على معلول – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – جونيو أجاي – مروان محسن – أحمد الشيخ.