أخبار مصر | حوار| سامر صموئيل مكتشف كهف الزرانيج الأثري: استلهمت الفكرة من الأفلام الأجنبية.. وبدو سيناء ساعدوني.. والرسومات أذهلت الألمان

كيف بدأت هوايتك من تفقد الصحراء ورحلاتها؟

في عام 1990م كنت في الكويت حيث عملت بها لمدة عامين ونصف العام، وبعد الأزمة بينها وبين العراق اخترت أن أعيش في مصر، واستقررت في مدينة شرم الشيخ.

وهويت الجبال والصحراء ومشاهدة مناظرهما الرائعة، واشتريت قطعة أرض في سيناء، وسرت على قدمي من شرم الشيخ إلى دهب حوالي 100 كم، مبتغيًا رؤية المزيد من جمال الطبيعة السيناوية.

تعرفت على حسن المصري وعملت معه في مجال رحلات السفاري، ثم عملت مع الألمان لمدة عامين ونصف أخرى، بعد ذلك كرهت السيارات وبدأت في رحلات لقلب الصحراء فقط بالجمال وكانت الرحلة الواحدة تستغرق ما يقرب من 10 أيام إلى 16 يوم ورأينا دروب ووديان لا تدخلها السيارات وكان ذلك يمثل منتهى أمل للسائحين.