شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح معبر رفح البري مع غزة في الاتجاهين بعد إغلاقه 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية، الأحد، فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء في كلا الاتجاهين أمام تنقل الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول في المعبر، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أن المعبر شهد تنقل ٢١٤ مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ١٥٨ مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد ٥٦ مسافرًا، مشيرًا إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.