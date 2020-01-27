شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين الجديد لدى مصر يقدم أوراق اعتماده لـ«الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم هشام بن محمد الجودر، الأحد، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للبحرين لدى مصر إلى حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وأعرب «الجودر» في تصريحات صحفية، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، مؤكدًا حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم بالعلاقات الثنائية المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للسفير الجديد كل التوفيق في مهام عمله.