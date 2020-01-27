شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: نريد أن يكون 75% من أعضاء النواب بنظام القائمة و25% فردي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن هناك 3 استحقاقات دستورية تنتظرها مصر، وهي انتخابات مجالس النواب والشيوخ والمحليات، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحدد موعدها حتى الآن طبقا للدستور انتخابات مجلس النواب.

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وأضاف، خلال لقاء تليفزيوني، أن الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية يهدف لإيجاد قانون انتخاب لمجلس النواب، يريح الجميع، وبعد الانتهاء منه يتم فتح ملف المحليات.

وتابع الخولي أن هناك بعض الأحزاب مثل الوفد ومستقبل وطن تنادي بأن يكون 75% من عدد أعضاء مجلس النواب بنظام القائمة و25% فردي، لافتا إلى أن هناك بعض الأحزاب مثل التجمع تتبنى الرأي الداعي لإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم النسبية.

وأشار أمين عام حزب مستقبل وطن إلى أن نظام القوائم النسبية صعب تطبيقه من ناحية تحقيق بعض الاسحقاقات الدستورية، مثل الكوتة الخاصة ببعض الفئات، إضافة إلى أنه قد ينتج عنها مشاكل في بعض المناطق.