شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان جودة التعليم تجدد اعتماد الجامعة الأمريكية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء قرارا بتجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال جلسته رقم 197.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن الجامعة الأمريكية قد تقدمت بطلب لتجديد اعتمادها من الهيئة بعد انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد الذي حصلت عليه منذ خمس سنوات أى بعد مرور المدة القانونية له.

وقامت الهيئة بإجراء زيارة الاعتماد بالإستعانة بنخبة من رؤساء هيئات ضمان الجودة ورؤساء جامعات وخبراء دوليين حيث ضم الفريق كل من: ا الدكتورة نادية بدراوي عضو مجلس ادارة الهيئة سابقا والدكتورة تهاني يوسف عضو مجلس ادارة الهيئة سابقا والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية – الدكتور نويل سالو رئيس هيئة الجودة بدولة نجيريا – الدكتورة جيفي ماكورا رئيس هيئة الحودة بدولة موزمبيق.

وأوضحت يوهانسن بأن الجامعة الأمريكية تعد أول جامعة تتقدم للاعتماد في مصر وحصلت علي الاعتماد عام 2010 رغم أن الجامعة الأمريكية حاصلة علي الاعتماد من الميدل ستات وهي جهة اعتماد للتعليم العالي بالولايات المتحدة الامريكية وتستعد الأن جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط للتقدم للاعتماد من الهيئة.

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وأصدر مجلس ادارة الهيئة فى وقت سابق قرارات باعتماد كلية العلاج الطبيعي القاهره ، وكلية هندسة أسيوط وكلية التربية النوعية بالمنيا وكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، كما تم اعتماد برنامج العلوم الاكتواريه بكلية التجارة وجامعة القاهرة بالإضافة لاعتماد عدد من البرامج لعدد من الكليات، كما تم منح مهله لعدد آخر من البرامج لاستكمال اجراءات الاعتماد .

وفيما يتعلق بقرارات عدم الاعتماد تقرر عدم اعتماد 2 معهد عالي كما تم كذلك في اجتماع اليوم موافقة المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير القومية الأكاديمية لقطاع الاعلام بالجامعات المصرية