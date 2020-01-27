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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن "ووهان" معقل فيروس كورونا.. أبرزها اكبر تجمع للطلاب بالعالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اهتمام العالم بفيروس كورونا الذي وصل إلى أوروبا يوم الجمعة الماضية مع اكتشاف 3 إصابات بفرنسا، تصدرت مدينة "ووهان" الصينية معقل الوباء اهتمام العالم كذلك ، لمعرفة اخر تطورات الفيروس، وفيما يلى أهم 10 معلومات عن مدينة ووهان الصينية أهم المدن التاريخية .
ووهان
-تعد مدينة ووهان مركزاً رئيسياً للصناعة والاقتصاد في وسط الصين.
- كما أنها أكبر المدن في الصين الوسطى من حيث الكثافة السكانية حيث يبلغ عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة.
-وتعد ووهان منطقة مدنية تمتد إلى ثلاثة مدن وهي: هانكو في الضفة الشمالية لليانغتزيه، وهانيانغ بجانب الهان، ووتشانغ في الضفة الجنوبية لليانغتزيه، والتي دُمجت مع بعضها في عام 1950م.
-تشتهر مدينة ووهان بوجود عدد كبير من مصانع إنتاج الحديد والفولاذ، عدا عن وجود بعض الجامعات.
ووهان
-ابرز الجامعات بها جامعة ووهان وجامعة ووهان للتكنولوجيا لذلك فهي تقع في المرتبة الثالثة من مراكز التعليم فى الصين بعد بكين وشانغهاي.
-يتوفر فيها أكبر عدد من الطلاب القادمين إليها من مناطق مختلفة من مختلف أنحاء العالم.
- يتوفر فيها أكثر من 340 موقعا تاريخيا وأثريا، وتعرضت هذه المدينة لعدة هجمات ومعارك على مدى التاريخ، لذلك بنيت أبراج المراقبة والحصون والأسوار لحمايتها من الاقتحامات والحروب التي تواجهها.
ووهان
-تميزت مدينة ووهان في مجال الفنون والشعر والفكر، وخاصةً خلال حكم المغول لها، كما أصبحت من أهم أربع مدن تجارية في دولة الصين.
-في القرن التاسع عشر مُدَّت خطة لسكة الحديد في المدينة، وأصبحت محطة استراحة مهمة سواء للنقل النهري أو البري.
- ووقعت تحت السيطرة الأجنبية التي انتهت في شهر أكتوبر من عام 1911م من خلال انتفاضة قضت على حكم سلالة تشينغ، ونتج عنها إقامة جمهورية الصين الشعبية.
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