مصدر أمنى عراقى: 3 صواريخ سقطت داخل حرم السفارة الأميركية فى بغداد

وكان مصدر أمني أفاد اليوم، الأحد، لوكالة فرانس برس، أن 5 صواريخ استهدفت محيط السفارة الأميركية ببغداد وسقطت في محيطها، وكان مراسل "العربية" قد أشار في وقت سابق إلى سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، إلى ذلك، قتل متظاهر وأصيب العشرات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية، الأحد، فيما أفادت مصادر "العربية"، بتوافد المتظاهرين على ميدان التحرير في بغداد ووقوع اشتباكات في ساحة الخلاني.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، عن سقوط 12 قتيلاً و230 جريحاً في صفوف المتظاهرين خلال يومين، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلميتها.

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كما أبدت المفوضية أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت الاحتجاجات، التي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية. وكان مراسل "العربية" و"الحدث" قد أفاد بتجدد عمليات الكر والفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محيط ساحة "الوثبة". ودخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة "الوثبة" قادمة من محافظات أخرى، كما بدأ عدد من المحتجين بنصب خيام جديدة في ساحة التحرير.

وإلى ذلك، تجددت الصدامات، الأحد، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب مقر القيادة العامة للشرطة في محافظة ذي قار العراقية. وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نشرت عن تواجد المعتصمين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مركز محافظة ذي قار، فيما أغلق محتجون عدداً من الجسور في المحافظة، كما أفاد موقع قناة "السومرية" بتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على ساحات التظاهر في البصرة. وأفاد مصدر أمني عراقي، أن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، وأشار إلى تسجيل حالات اختناق فيما سُمع دوي إطلاق رصاص.