شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند في القاهرة: علاقاتنا مع مصر توطدت على يد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الهندي في القاهرة، راهوال کوالیشیرایث، إن العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي وطيدة منذ عدة عقود في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى تطورها في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال احتفال السفارة بالذكري الـ71 لعيد الجمهورية الذي يتزامن مع تفعيل العمل بالدستور، مساء الأحد، بحضور على مصيلحي، وزير التموين، والكاتب الكبير محمد سلماوي، وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول.

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أضاف السفير الهندي: «لقد قامت الجمعية التأسيسية للهند باعتماد دستور الهند في 26 نوفمبر 1949، وأعلنت حكومة الهند 26 نوفمبر من كل عام يوما سنويا للاحتفال بالدستور»، موضحا أن الدستور عمل على تعزيز الديمقراطية ودخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.

تابع: «في عام 2019، قام أكثر من 600 مليون هندي بممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات العامة»، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر واحدة من أسرع الاقتصاديات الرئيسية نموًا في العالم، حيث طبقت مبادرات حكومية قوية مثل مبادرة صنع في الهند والمشروعات الناشئة.

وأكد السفير الهندي أن بلاده تركز على العلوم والتكنولوجيا، وتعد من بين أهم الدول في العالم في مجال البحث العلمي واستكشاف الفضاء، كما أنها من بين الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمعاملات التكنولوجية في العالم.