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محافظ بني سويف يكرم عددًا من النماذج الناجحة في العمل العام والتطوعي

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، 5 من النماذج النسائية الناجحة والمشرفة ببعض القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، واللائي تم ترشيحهن من قبل فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

أهدى المحافظ النماذج الناجحة شهادات تقدير لما حققناه من نجاحات عملية ومجتمعية تطوعية، مؤكدًا على الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع المصري، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد مشاركة فاعلة للمرأة وتحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في جوانب تمكين المرأة في كل المجالات.

وأوضح أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها بحرصه على دعم وتشجيع القيادات النسائية، سواء في مجال العمل العام أو العمل التطوعي والمجتمعي، نظرًا لما يتحلين به من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات، معربًا عن تقديره لدور المجلس القومى للمرأة، والمشاركة الفعالة مع كل أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة السويفية بمختلف المراكز والمدن والقرى.

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