شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر خالية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن هناك إجراءات استثنائية لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، مضيفة أن هناك إجراءات احترازية للقادمين من الصين.
وأكدت «زايد»، خلال تصريحاتها إلى قناة «النيل للأخبار»، اليوم، الأحد، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا المستجدح.
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