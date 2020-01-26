شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لغادة والى لاختيارها وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اختيار الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، أقيم مساء اليوم، احتفالية كبرى لتكريم الدكتور غادة والى، واحتفال بمنصبها الجديد، وحضر الاحتفالية مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة والمسئولين، كان على رأسهم الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والفنانة رجاء الجداوى كذلك حضرت والدة الوزيرة، وقامت غادة والى بتقبيلها.



أثناء التكريم



احتفالية تكريم غادة والى

Advertisements



الوزيرة نبيلة مكرم

وكان الرئيس السيسى قد استقبل الدكتورة غادة، حيث تقدمت للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن على مدى ٦ سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.



تورتة الاحتفال



رجاء الجداوى



غادة والى مع والدتها

وأكد الرئيس على دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهه التحديات العالميه والإقليمية، وأهميه نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخدرات، معرباً عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنياً لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.