شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يهنىء المنتخب الوطنى لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس الوزراء بالتهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس بعد الفوز علي المنتخب التونسي الشقيق في المباراة النهائية بنتيجة ٢٧-٢٣ ، مشيدا بالاداء المتميز للمنتخب وللجهاز الفني خلال مباريات البطولة والذي تكلل بحصول المنتخب علي الكأس للمرة السابعة في تاريخه، واهله أيضا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: لقد كان أداء المنتخب الوطنى رجوليا، وتحلى أعضاء الفريق بالروح الرياضية، ونافسوا بجسارة، حتى حصلوا على اللقب، متمنيا التوفيق للفريق فى أوليمبياد 2020.
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