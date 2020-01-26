شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد افتتاح دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوي، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ورحبت نيفين القباج بضيوف مصر من المشاركين فى الدورة الإفريقية، لافته إلى أن هذه الدورة تتزامن مع الأسبوع الأخير من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقى، مشيرة إلى أنه أبى أن تنتهي دورة مصر دون أن يرسم البسمة على وجوه أبناء القارة.

وقالت القباج: "أهلا بكم على أرض مصر الحبيبة التي تقع في قلب القارة الإفريقية وتسكنون أنتم في قلبها؛ فمصر بيتكم الثاني ونفخر أن تكون الأولمبياد على أرضها"، مضيفة أن بلدان القارة تعمل معا للاستثمار فيها، وأهم وجوه الاستثمار هو الاستثمار في البشر لافته ا إلى أن هذه الدورة تضم 800 لاعب من 42 دولة يمثلون أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وتحتضنهم القاهرة.

وأعربت القباج عن فخرها بكل أم وأب ساهموا في تنشئة أبنائهم ورعايتهم رعاية كافية، مشيرة إلى أن احترام هذه الرياضة هو احترام للحضارة.

وأكدت القباج أن احترام الدمج وتشجيعه هو مسؤوليتنا جميعا، داعية لدمج أكبر لذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم واخراج أجمل ما فيهم.

يشار إلى أن المشاركين يتنافسون فى 4 رياضات هي خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي، فيما تشارك مصر بأكبر بعثة في البطولة بحكم أنها الدولة المستضيفة.

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