شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يهنئ المصريين بتأهل منتخب مصر لكرة اليد لنهائيات أولمبية طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشعب المصرى بفوز المنتخب المصرى بكأس إفريقيا والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتابع:"نعمل على تطوير منظومة الرياضة بالدفع بالعناصر الشابة"، وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفى بقناة "extra news"، أن الدولة مهتمة بتطوير ملف الرياضة فى مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على العناصر الشابة من أجل إعدادهم وتأهيلهم لخوض البطولات الدولية من أجل تحقيق مراكز تليق بمصر ومكانتها ودعم القيادة السياسية لنا.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، قد هنأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحصول المنتخب الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في تونس والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأهدى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الفوز الكبير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة اهتمامًا كبيرا، وحققت الرياضة المصرية طفرة وإنجازات متعددة في عهده.

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وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لإنجازات الرياضة المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمستوى ونتائج المنتخب الأول لكرة اليد الذي نجح في الحصول على اللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو ومجهودات مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي نجح في تحقيق إنجاز كبير.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على متابعة المباراة في مقر اللجنة الأولمبية والتي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة27-23 في البطولة المقامة في تونس.