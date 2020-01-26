شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يزور"درنة" الليبية ويلتقي رئيسا الوزراء والنواب الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري اليوم الأحد مدينة درنة الليبية، والتي كانت تتخذ منها الجماعات المتطرفة وكرا لعملياتها ضد الليبيين، وجنسيات أخري، كما تفقد بكري مسجد الصحابة الذي كان يتواجد فيه الإرهابي المعتقل هشام عشماوي.

وأجري بكري لقاءات صحفية مع كل من رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، والعديد من القيادات وأعضاء مجلس النواب الليبي، كما شملت زيارته مدينة البيضاء الليبية بدعوة من وزير الخارجية الليبي.

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وكان بكري قد تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية الليبي لإلقاء محاضرة عن العلاقات الوطيدة التي تربط كل من مصر وليبيا، حيث ينتظر عقد الندوة في مدينة بني غازي الليبية.